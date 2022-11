Terceravia, en contra, de moment, d'augmentar la pressió fiscal

Andorra la VellaEl grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents considera que, en un entorn inflacionari com l’actual, no és de rebut incrementar la pressió fiscal. Per aquest motiu, la formació política ha presentat aquest dimarts al matí quaranta esmenes a l’articulat del Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, amb la finalitat d’eliminar tots els canvis normatius que comportin una pujada dels impostos.