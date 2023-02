Terceravia no fa llista nacional ni cap territorial

Sant Julià de LòriaBenvolgudes Andorranes i Andorrans,

Des de Terceravia i Unió Laurediana, volem comunicar-vos que no participarem en les properes eleccions del 2 d'abril 2023. Aquesta decisió s'ha pres després de valorar tates les opcions en el marc d'aquest període pre-electoral, basant-nos en la coherencia i integritat de les nostres posicions polítiques. En la darrera sessió del Consell General, el 31 de gener del 2023, varem enunciar quina seria la nostra postura per encarar aquestes eleccions, postura basada en l'experiencia viscuda al llarg d'aquesta dura i difícil legislatura. Les propostes que Terceravia i Unió Laurediana podría presentar-vos, havien de tenir com a objectiu fomentar la cooperació i la unió, per afrontar els reptes del futur amb l'únic i exclusiu objectiu d'assolir el millar per Andorra. Després de moltes accions i esforc;os, constatem que aquesta premissa no es dóna en aquest moment. Creiem fermament en les posicions preses i defensem la coherencia i integritat de la nostra acció política, encara que aixo pugui ser controvertit o generar malestar. En un moment polític difícil i complex, considerem que és important tenir una posició clara i coherent per servir I'Estat, sense caure en les temptacions partidistes. No compartim la política que busca les cadires a qualsevol preu, que pot perjudicar el país. Sabem que aquesta decisió és complexa i dura, pero creiem que es l'adequada per aportar propostes en el futur. Servir Andorra, mereix respecte i serenor. Moltes gracies.

Terceravia no hi serà a les eleccions del 2 d'abril. Aquesta és la carta que ha fet pública el partit que ni farà llista nacional ni llista parroquial a Sant Julià el que obre una nova perspectiva als comicis. Eren els favorits per guanyar Sant Julià i aquesta parròquia queda oberta. La carta la firmen Josep Pintat, Oliver Alís, Joan Carles Camp i Carles Verdaguer.