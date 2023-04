Torres, Baró, Casal, Marsol, Marín i Ferré seran ministres

Andorra la VellaXavier Espot continua confeccionant el proper executiu amb la premissa que els dos partits que podien entrar en el gabinet han rebutjat, de moment, l’oferta. La formació de l’executiu estava pendent d’aquest element perquè s’havia de tenir clar, segons fonts properes als demòcrates, si s’havien de reservar un o dos ministeris pels potencials socis de coalició. Com aquesta opció de moment no es contempla, Espot està confeccionant el gabinet amb la perspectiva de governar en solitari.

A hores d’ara, i segons ha reconegut el Cap de Govern en funcions, la meitat de l’equip ministerial té noms i cognoms. La número dos de l’equip serà Conxita Marsol que portarà una ‘supercartera’ amb Presidència, Economia i Habitatge. Ladislau Baró quedarà com a responsable de Justícia, Interior i Relacions Institucionals. Raül Ferré estarà al capdavant de la cartera d’Ordenament Territorial. Trini Marín repetirà en l’àrea de Funció Pública. Jordi Torres també repetirà com a ministre de Turisme i l’excap de gabinet Guillem Casal passarà a ser el titular de Medi Ambient i Agricultura.

La formació de l’executiu continua i queden la meitat de les carteres pendents, tenint en compte que Espot preveu tornar a establir dotze ministeris. És el màxim que permet la legislació. Hi ha diferents noms que sonen per als llocs pendents amb ministeris molt importants com Educació, Finances o Exteriors on encara no està gens clar qui serà el titular.