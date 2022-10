Ubach denuncia "manca de credibilitat" de Govern per l'increment del preu de la llum

Andorra la VellaEl secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, denuncia "manca de credibilitat" per part del Govern i, concretament, del cap de Govern, Xavier Espot, per haver anunciat un nou increment del preu de la llum de cara al desembre quan "fa tres setmanes predicava que no s'encariria la factura elèctrica fins al 2023". "La credibilitat del govern ha quedat per terra", afirma. En aquest sentit, ha considerat "il·lògic" que des del teixit empresarial del país es pugui fer front a un augment del 17% del cost de l'electricitat, però "veuen impossible millorar els salaris de la població en un 20% durant un període de quatre anys i aplicar la tretzena paga".

Ubach manifesta que la situació que s'està vivint actual és causa de les "polítiques neoliberals de Xavier Espot", les quals exposa que només provoquen una pèrdua "brutal" del poder adquisitiu a la ciutadania, que augura que la diferència entre els salaris i el cost de la vida s'enfilarà fins "al 50%", una xifra que assevera que és "inassumible". I assenyala que el cap de Govern hauria de dissoldre el Consell General i "convocar eleccions com més aviat millor", tot i que accepta que sempre "hi ha una part de la població que en surt beneficiada i, com no pot ser d'una altra manera, una de perjudicada, la classe mitjana i pensionistes". "Mentre hi hagi rucs, hi haurà gent que anirà a cavall", conclou.