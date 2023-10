Unió Laurediana, a favor del nomenament de Rossell

Sant Julià de LòriaLa designació del nou president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha generat una cascada de reaccions a tots els grups polítics. Concòrdia ha criticat que triar un exministre per aquest càrrec és no respectar la separació de poders, Andorra Endavant, per la seva banda, ha dit que el nomenament ha estat “una bona tria”. Ara s’ha manifestat també el cap d’Unió Laurediana i cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral. El cònsol lauredià li ha volgut desitjar els millors encerts a Rossell i ha volgut destacar que és una persona que té tot el respecte d’UL i celebren que una persona amb els seus coneixements sobre la justícia els posi a disposició del càrrec.