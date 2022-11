(Vídeo) Xavier Espot: "Sempre he fet prevaldre els interessos generals per sobre dels de la meva família, fins i tot quan m'han perjudicat"

El cap de Govern, Xavier Espot, afirma que se sent tranquil i confiat després davant la presentació d'una querella criminal adreçada a la seva persona per part de l'exaccionista de Banca Privada d'Andorra, Higini Cierco. El líder de l'executiu ha explicat als mitjans de comunicació que els fets que se li imputen a l'acció judicial "no tenen un bri de veritat" i s'ha mostrat convençut que la demanda no tirarà endavant.

Entrant al detall sobre la querella, Espot ha exposat se l'acusa, injustament, d'haver beneficiat a la seva família amb l'aprovació de l'anomenada 'llei BPA' o 'llei AREB' i ha declarat que, al contrari del que s'indica i es vol fer creure, la legislació perjudicava la mare i les tietes d'Espot, ja que suposava la pèrdua del valor de les accions, poc més d'un 5%, que tenien a l'entitat. "Tinc la consciència molt tranquil·la i em defensaré de les acusacions. Sé que triomfarà la veritat i aquesta és que les coses es van fer bé i que jo sempre les he fet bé", ha manifestat.

"Aquesta llei certificava la pèrdua, sense cap dret a indemnització, del valor de les accions", ha dit, i ha assenyalat que va pensar en l'interès general abans que en el personal i familiar perquè considerava que era l'única llei "necessària i imprescindible" per salvar el sistema financer d'Andorra, els dipòsits de les persones "responsables" que hi tenien estalvis i els llocs de la majoria de treballadors de BPA.