Espot contra les crítiques de Montaner: ''Els propietaris dels pisos buits han de declarar-los"

Andorra la VellaLa líder d'Andorra Endavant Carine Montaner s'oposa a que Govern expropiï temporalment els pisos buits d'Andorra i que majoritàriament corresponen a ciutadans espanyols que els tenen tancats. Segueixen buits perquè no han estat declarats deguts a les fortíssimes sancions que Hisenda els aplicaria en haver comès un delicte fiscal que s'allarga durant com a mínim des de fa quinze anys. Estan tancats des de l'arribada del temut 'formulari 720' que imposava sancions per béns no declarats de fues a un cop i mig el valor del bé. O sigui, si un pis podia tenir un valor de 300.000 euros i la sanció d'Hisenda podia arribar als 450.000 euros. Per això el pis va ser tancat ja que si es detectava era un desastre. Com Andorra envia per l'intercanvi automàtic d'informació cada any quins ni residents tenen comptes al Principat, els propietaris no podien tenir cap compte. I, per tant, aquells que no tenen 'amics' a Andorra ni tan sols han pogut mantenir un comptador de la llum en el pis.

Montaner va demanar a Xavier Espot perquè, en comptes d'expropiar temporalment els pisos per a que entrin en el mercat de lloguer, no es parlava amb Espanya per trobar una solució. El Cap de Govern va contestar contundentment que si Govern es dirigia en aquests termes a Espanya o a França la resposta seria que "es tracta d'evasors fiscals que han comprat els pisos amb diners d'aquesta evasió i per tant el que han de fer és declarar-los". Espot va deixar clar que la Hisenda espanyola no farà una 'amnistia' als propietaris de pisos a Andorra i, per tant, l'únic camí per sortir d'aquesta situació és que els declarin i facin front a les potencials sancions corresponents. I ha recordat que l'evasió fiscal no era delicte a Andorra quan la majoria d'aquests habitatges es van adquirir, però ja fa anys que també ho és. Per tant, Andorra ha de donar informació quan se li demani per aquests delictes i és el que passaria en el moment que un d'ells, per obrir un compte corrent, es posés al radar de l'Agència Tributària.