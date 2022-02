Salut detecta 42 casos de grip durant la darrera setmana i demana extremar les mesures de prevenció

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 13 de febrer de 2012, va ser notícia...

El Ministeri de Salut i Benestar ha detectat 42 casos declarats de grip durant la darrera setmana, de manera que la xifra es manté, per segona setmana consecutiva, en el llindar epidèmic. En aquest sentit, Salut demana extremar les mesures de prevenció, control i vigilància de la malaltia, ja que tot i que la taxa d'incidència és moderada, podria ser que augmentessin els casos.

Salut ha informat que des de l'inici de la vigilància de la grip, el 3 d'octubre, s'han detectat 164 casos, 76 corresponents a homes, i 88 a dones. Per franges d'edat, és dels 20 als 49 anys on es detecten la majoria dels casos. De tots els casos notificats, només un ha requerit ingrés hospitalari.

Salut ha recordat que els antibiòtics no curen i tampoc serveixen per prevenir el refredat i la grip. A més, ha afegit que aquestes patologies no són motiu per acudir a urgències.