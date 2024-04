La 22a edició del Consell General dels Joves posa sobre la taula el sistema educatiu i ajudar més les famílies monoparentals

Andorra la VellaEl Consell General ha acollit, aquest dimecres al matí, la 22a edició del Consell General dels Joves en la qual estudiants de segona ensenyança de tot el país han debatut les sis proposicions de lleis que els mateixos alumnes han presentat i treballat prèviament als centres educatius i posteriorment en les comissions de treball al Consell General. Els joves, d’entre 14 i 16 anys, han tractat al llarg de la sessió diverses temàtiques que els importen i afecten, com ara la metodologia educativa, la prohibició de begudes energètiques a menors d’edat o les ajudes per a les famílies monoparentals entre altres.

El resultat de les votacions ha estat el següent:

1) Proposició de llei per a la reforma de la metodologia educativa, formativa i horària. (Col·legi Mare Janer) Aprovada amb 27 vots a favor, 0 vots en contra i 1 abstenció.

Contempla la reducció 6 hores lectives per obtenir millor rendiment i interès de l’alumnat i ampliar el camp d’elecció en les assignatures optatives a partir del 2n cicle de segona ensenyança.

2) Proposició de llei de mesures per facilitar la vida dels esportistes a les escoles. (Lycée Comte de Foix) Aprovada per 25 vots a favor, 0 vots en contra i 3 abstencions.

Proposa que els alumnes federats amb projecció de representar al país esportivament podran gaudir d’una flexibilització dels horaris escolars i una adaptació de les matèries curriculars d’acord amb els seus programes d’entrenament.

3) Proposició de llei per a la prohibició de la venda de begudes energètiques a menors de 18 anys. (Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp) Aprovada amb 12 vots a favor, 6 vots en contra i 10 abstencions. A part de la prohibició de la venda a menors d’edat, s’inclou l’obligatorietat que els centres educatius facin xerrades habituals entre el jovent a fi de conscienciar sobre el risc de consumir begudes energètiques.

4) Proposició de llei per a la corresponsabilitat entre les dones i els homes en l’àmbit familiar. (Lycée Comte de Foix) Aprovada per 26 vots a favor, 0 vots en contra i 2 abstencions. Promou campanyes de sensibilització i sortides conjuntes amb els diferents membres del nucli familiar de l’alumnat amb la finalitat de prevenir i garantir la igualtat d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

5) Proposició de llei per ajudes a les famílies monoparentals / monomaternals. (Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp) Aprovada per 22 vots a favor, 1 vot en contra i 5 abstencions. Insta a les empreses a facilitar les mesures necessàries per permetre laconciliació laboral i familiar i el benestar de les famílies que esdevenen

monoparental/monomaternals amb infants menors de 12 anys. Les que ho compleixin tindrien beneficis fiscals com la reducció d’impostos.

6) Proposició de llei per una flexibilitat horària i ampliació del permís de paternitat a Andorra. (Col·legi Sagrada Família) Aprovada per 22 vots a favor, 0 vots en contra i 6 abstencions. Reclama que el descans per paternitat s’ampliï a catorze setmanes ininterrompudes. A més, proposa la flexibilització horària per permetre la conciliació de la vida familiar i laboral, permetent el treball a distància o teletreball de manera permanent o temporal.

Entrega de premis del Concurs de Cartells

En finalitzar el 22è Consell General dels Joves s’ha fet l’entrega del Concurs de Cartells que enguany ha arribat a la quinzena edició. En total s’han presentat 127

cartells de vuit centres educatius diferents. El guanyador ha estat Kylian Fernández del Col·legi Mare Janer, mentre que els dos cartells finalistes han estat dibuixats per Tamara Silva de l’Escola de Segona Ensenyança d’Encamp i Ariadna Badia del Col·legi Sagrada Família. Tots tres alumnes cursen 3r d’ESO.