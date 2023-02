26 inscripcions a la Visura Ciutadana

Andorra la VellaEl procés d'inscripció per poder prendre part a la Visura Ciutadana (un servei cívic voluntari que estarà conformat en un òrgan estable de participació de deu persones majors de divuit anys i que tindrà entre els seus objectius esdevenir un òrgan de consulta que pugui emetre informes no vinculants o criteris sobre les polítiques públiques) s'ha clos aquest dijous amb la inscripció de 26 persones (deu dones i setze homes), segons informen des de l'executiu.

El següent pas serà seleccionar, per sorteig mitjançant l'extracció de butlletes, cinc dones i cinc homes d'entre les persones que s'han inscrit. Posteriorment, també per sorteig, se seleccionaran, per ordre d'extracció de totes les butlletes restants, les persones suplents fent la selecció separada per gènere. Així, tothom qui s'ha inscrit serà seleccionat com a membre de la Visura o com a suplent d'aquest ens.

Tal com s'ha destacat, la Visura ha de ser un òrgan de consulta del Govern que ha de servir per aportar la visió ciutadana. A més, també tindrà la funció de valorar les accions de l'executiu i fer propostes; identificar projectes que s'haurien de fer a través de la participació ciutadana; i elaborar informes o criteris per ser tinguts en compte per l'administració sobre aquells temes que siguin d'interès per a la ciutadania. Es fixa que els membres de la Visura Ciutadana poden rebre una gratificació de 300 euros anuals per l'assistència a les reunions. Cal recordar que dos membres de la Visura prendran part en la comissió operativa de la participació ciutadana, en la que també està representada l'administració.