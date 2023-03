El 75% de la ciutadania té una noció mínima sobre què és l'acord d'associació

Andorra la VellaEl 75% dels andorrans han sentit a parlar i tenen una noció mínima del que és l'acord d'associació que Andorra fa anys que negocia amb la Unió Europea, tal com informa RTVA. Una situació que ha canviat des del 2018, quan només la meitat de la població estava al corrent.

També s'han publicat dades en relació amb quina és l'opció predilecta dels ciutadans de cara a com continuar relacionant-se amb Europa en el futur. El 37% dels enquestats assumeixen l'acord com la millor relació que es pot tenir amb la UE, i fins i tot el 22% pensa que la integració com a país membre és l'opció predilecta. Els que voldrien mantenir la situació actual són un 20%.