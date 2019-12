Abeurador per a gossos davant del Govern

L'edifici administratiu de Govern ja disposa des d'aquest divendres d'un abeurador per a gossos tot just al cantó de l'espai habilitat per als ciutadans perquè deixin les seves mascotes quan entren a l'edifici a fer els seus tràmits. Segons ha explicat el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, aquest ha estat un projecte engegat per Bomosa en col·laboració amb els interns del Centre penitenciari de la Comella.

L'abeurador, creat a partir de "residus de fusta i troncs", té la finalitat "d'arribar a diferents llocs i administracions per millorar el benestar animal". La directora de Bomosa, Carmen Rivera, ha posat en relleu que l'estructura "forma part d'un segon grup d'abeuradors", ja que els interns n'han creat prèviament vuit més en un projecte en el qual també va col·laborar el comú de la Massana, indret on també n'hi ha un d'instal·lat. Tots ells, a més, són diferents estèticament, i el que s'ha col·locat al Govern "representa la nostra mascota", ha afegit Rivera.