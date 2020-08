Alerta amb l'Alt Urgell

L'Alt Urgell ha doblat en els darrers set dies la taxa de reproducció de la Covid-19 (Rho7), de manera que ha multiplicat la possibilitat de contagi comunitari. Aquest fet ha alertat les autoritats andorranes, que temen la possibilitat que el trànsit continu entre la comarca veïna i el Principat, per exemple amb l'anada i tornada de transfronterers, acabi contribuint a la propagació del virus a Andorra.



No només l'Alt Urgell, tota la regió sanitària de l' Alt Pirineu i Aran ha entrat aquest cap de setmana a la franja alta del risc de rebrot de Covid-19 . Després de diverses setmanes al llindar del risc baix, en pocs dies aquest risc ha anat creixent fins a situar-se, amb les darreres dades ofertes per Salut, en 131,2, (a partir de 100 ja es considera risc alt). Cal dir que pràcticament totes les regions sanitàries de Catalunya es troben en risc alt de rebrot, excepte la Catalunya Central i Girona, que estan en risc moderat.



Pel que fa als nous positius, des de divendres a l'Alt Pirineu i Aran se n'han comptabilitzat 24 més . D'aquesta manera, des que va començar la pandèmia, a la regió s'han notificat 613 casos . Actualment, hi ha una sola persona hospitalitzada. Cal dir que en les darreres hores la regió ha trencat la tendència dominant els darrers dies i la mitjana d'edat dels infectats torna a pujar . Actualment se situa en gairebé 30 anys , però havia estat al voltant dels 24.