Arrenca la Setmana de caça de l'isard

Des d'aquest diumenge 13 i fins el pròxim 20 de setembre, les muntanyes andorranes disposaran d'un nou depredador: els caçadors del país. La Setmana de l'isard arrenca enguany amb la xifra més alta d'exemplars compabilitzats al territori en els darrers 20 anys. Tot i que hi ha localitzats 1.234 isards, l’ordre ministerial fixa en 181 el total de captures permeses.

El nombre total de captures previstes té en compte la població d’isards en terreny cinegètic comú i en els vedats de caça de Xixerella, Sorteny i Ransol, que és d’un total de 908, gairebé un 8% superior als isards comptabilitzats l’any anterior. Per determinar la xifra d’exemplars que es poden caçar també es té en compte l’índex de creixement, que ha estat d’un 21,59%, i l’índex de captura del 20%. El nombre total de captures permeses representa que es podrà caçar un isard per cada colla d’un mínim de quatre caçadors, ja que s’han inscrit un total de 576 caçadors.

Des del Cos de Banders es recorda la importància que cada caçador porti una peça de visibilitat de color taronja i la necessitat que anellin l'isard amb la data de la mort, sobretot abans de desplaçar l'animal, i que ràpidament es doni avís als banders per tal que es desplacin fins al lloc per fer el control morfobiomètric de la peça. Durant els dies de caça, els agents també s'encarreguen de fer un control de vigilància per tal que tots els aficionats a la caça compleixin la normativa.

Aquesta setmana el Cos de Banders va mantenir una trobada amb els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya i la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) per preparar la setmana de caça de l'isard. En la reunió també va servir per impulsar l’intercanvi d'informació entre els responsables de les diferents entitats i fer una anàlisi de la situació actual dels dos cossos especials.