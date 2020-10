Baixada de les temperatures per un nou embossament d'aire fred

Tot i que aquest dimarts el sol ha tornat a ser el protagonista després de les precipatacions de diumenge a la nit, un nou embossament d'aire fred del nord tornarà a portar nuvolositat durant aquest dimecres. Segons apunten des del Servei Meteorològic Nacional, durant el matí hi haurà núvols a tot el país i ja cap al migdia, aquest embossament d'aire fred es convertirà en precipitacions febles a l'extrem nord del país, que s'allargaran durant la nit. A més, comportarà un descens de les temperatures, tant de les màximes com de les mínimes, arribant als 11 o 10 graus, tant dimecres com dijous.

Quant a les precipitacions la cota de neu començarà a 1.500 metres, tot i que puntualment, podria baixar fins als 1.200 metres. Tot i així, les nevades no acumularan grans quantitats de neu, deixant dos centímetres a 1.700 metres, cinc centímetres a 2.000 metres i per sobre, se'n podria acumular fins a 10 centímetres.