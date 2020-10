El Barça posarà una urna a Andorra pel vot de censura

Els socis de l'FC Barcelona residents al Principat que vulguin participar en el vot de censura al president Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva ho podran fer a Andorra els propers dies 1 i 2 novembre (diumenge i dilluns), ja que el protocol que el club ha enviat a la Generalitat de Catalunya (Secretaria General de l'Esport) perquè sigui validat en els propers dies inclou diferents seus electorals a Catalunya, Espanya i Andorra, segons va revelar aquest dijous a la nit el programa 'Onze' de Televisió de Catalunya. El que encara no se sap és quina serà la seu de votació a Andorra –que també haurà d'estar pendent del vistiplau de Salut–, mentre que a Barcelona serà el Camp Nou i arreu del país veí a les seus de la Federació Catalana de Futbol.



En concret, hi haurà 21 punts de votació, tretze dels quals a Catalunya: Barcelona (Camp Nou), Lleida, Tarragona, Girona, Tortosa, Vilanova del Camí, Manresa, Mataró, Vic, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa i Granollers. A més del d'Andorra, el Barça habilitarà set punts de votació a Espanya: València, Palma, Sevilla, Santiago, Saragossa, Bilbao i Madrid. Així, els socis que resideixen a Andorra i l'Alt Urgell rebran una convocatòria per correu electrònic que els obligarà a votar a l'urna més propera al seu domicili que els serà assignada.



Després que els promotors del vot de censura aconseguissin passar el tall de validació de signatures (en van presentar més de 20.000, algunes de les quals de socis andorrans, i se'n van validar més de 19.000, unes tres mil més de les necessàries) s'ha de celebrar la votació dels propers dies 1 i 2. Perquè la moció de censura prosperi, cal el suport de més de dues terceres parts (66,6%) dels vots dels socis i una participació que superi el 10%. Si prospera, la junta haurà de dimitir i entrarà una junta gestora que haurà de convocar eleccions.