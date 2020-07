La zona de bany de la Cala laurediana, habilitada a partir d'aquest dimecres

El comú de Sant Julià de Lòria va inaugurar el 27 de juny la Cala laurediana, una platja fluvial situada al Prat del Senzill. Fins ara, però, els lauredians només podien disposar de la zona de solàrium i del servei de bar, ja que el cabal del riu no permetia fer les actuacions pertinents per accedir a la zona de bany. Segons ha confirmat aquest dilluns la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, aquesta situació canviarà a partir de dimecres, ja que els tècnics del comú col·locaran durant el matí unes pedres per tal de formar una bassa d'aigua que eviti els corrents, per la qual cosa els ciutadans ja es podran banyar a partir del migdia.

Codina ha assegurat que "hi ha molta curiositat" i durant aquests dies "s'està acostant molta gent a la zona". Des de la corporació es creu que aquest és un espai "que veritablement ha encaixat i ha donat una bona sortida" a aquells que volen gaudir de l'aigua, la sorra i el sol però sense sortir de la parròquia. Així mateix, la cònsol ha explicat que durant aquests dies la cala ha tingut una afluència notable, sobretot pel que fa a la zona de bar.

D'altra banda, aquest dissabte també serà el primer cap de setmana que s'oferirà els ' Dissabtes de música', sense tenir en compte la primera actuació que va oferir el grup The Swing Girls el dia de la presentació d'aquest espai. Per aquesta ocasió serà el grup Join qui actuarà a la platja fluvial a partir de les 20.30 hores i amb una entrada que tindrà un preu de 5 euros. Cal recordar que Codina ja va assegurar en roda de premsa que tots els beneficis que es recaptin amb el preu de les entrades aniran adreçats als artistes que actuïn cada dissabte.