El Col·legi d’Advocats proposa que jutges jubilats i advocats amb experiència facin de batlle per descol·lapsar la justícia

El Col·legi d’Advocats considera que la propera incorporació de cinc batlles anunciada la setmana passada pel Consell Superior de la Justícia (CSJ) “no és suficient per resoldre amb rapidesa el col·lapse que pateix la Batllia, i proposen, com a solució més immediata, incorporar advocats amb experiència perquè assumeixin temporalment funcions de batlle, o també que s’hi integrin exbatlles jubilats”.



La junta de govern del col·legi no ha volgut assenyalar ningú en concret com a responsable del “col·lapse” de la Batllia, i ha assenyalat que el seu propòsit és “trobar solucions”. “Hem de col·laborar per revertir la situació actual”, ha dit aquest dimarts el degà Xavier Sopena.



Tot i no haver-se reunit encara ni amb el CSJ ni amb els grups parlamentaris, la junta vol promoure una taula de treball de la justícia que inclogui les institucions i actors implicats per trobar solucions immediates. “Entenem que el bon funcionament de l’administració de justícia és cosa de totes les institucions”, ha dit el degà.



Des del col·legi insisteixen que el col·lapse a la Batllia no es limita a processos penals i especialitzats sinó que “és generalitzat”. “Constatem que aquest col·lapse afecta totes les seccions de la Batllia, i no és el primer cop que la junta exposa la seva preocupació sobre aquesta situació”, ha dit Sopena.



El col·legi considera que la nova llei de procediment civil “agreujarà la situació, perquè alentirà l’activitat judicial”. “És una llei que demana uns recursos dels quals la Batllia no disposa”, ha dit el degà. El col·legi entén que s’ha d’ajornar l’entrada en vigor d’aquesta llei, de la mateixa manera i pels mateixos motius que la futura llei d’accés electrònic a la justícia, perquè “tot i estar d’acord que la justícia s’ha de modernitzar, la Batllia abans s’ha de posar al dia, i manquen efectius perquè els processos no es dilatin tant en el temps”.