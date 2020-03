Comença l’aplanament de la corba de contagis, segons Martínez Benazet

El Govern ha elevat a 87 la xifra de malalts afectats per la Covid-19, dels quals, 14 es troben hospitalitzats i 71 resten aïllats als seus domicilis, a més dels dos que ho fan al centre sociosanitari El Cedre. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha destacat, però, que aquest lleuger augment “indica un cert aplanament de la corba” i això “fa que ens mostrem optimistes de cara a evitar un col·lapse del sistema sanitari”. D’una manera més detallada ha indicat que, dels contagiats, una trentena que són personal sanitari. Als 14 hospitalitzats, s’afegeixen 23 que presenten símptomes i estan sota sospita, mentre que els dos malalts que es troben a l’UCI, han passat a estar estables dins la gravetat. Una desena de persones resten pendents de saber si tenen la malaltia.

Després de veure el que està passant a les residències de la tercera edat d’altres països, el ministre ha assegurat que el Govern vol frenar “amb totes les armes disponibles”, la propagació del virus i per això, estan plantejant amb les famílies traslladar alguns residents a centres hotelers, en el cas que no se’n puguin fer càrrec en el marc del nucli familiar. “En la mesura del possible, intentarem compartimentar al màxim l’espai dels centres on viuen els residents per fer més difícil que la Covid-19 s’estengui dels uns als altres”, ha puntualitzat Martínez Benazet.

Pel que fa al nombre d’ efectius sanitaris que disposa el país, el ministre ha recordat que la cinquantena de professionals que estan malalts o en quarantena, “aniran reben l’alta el proper dimarts o divendres i s’aniran reincorporant a la feina”. També s’ha mobilitzat infermeres i metges que estaven en d’altres centres i professors universitaris que “estan ajudant en els estudis epidemiològics”.

En referència als kits que havien d’arribar al país i que han de servir per detectar la Covid-19, Martínez Benazet ha destacat que “ja són aquí, però no són el mateix que les probes PCR, que detecten el virus. Aquests equipaments detecten les defenses que hem generat un cop ens hem contagiat”, i ha afegit que “a l’inici de la malaltia amb aquest dispositiu podem donar negatiu així que estan destinats a persones que ja fa dies que presenten símptomes”.

El màxim responsable de la cartera de Salut ha insistit en que, tots aquells que vulguin fer mascaretes de manera voluntària, s’han de posar en contacte amb el conseller general Roger Padreny, a través de l’adreça mascaretesandorra@gmail.com o mascaretes@voluntariscovid19andorra.com, ja que han de comptar amb uns estàndards de fabricació. A més a més, ha insistit en no sortir de casa, “malgrat ser una decisió molt dràstica”; en mantenir unes rutines i respectar la higiene personal diària, i en seguir uns hàbits alimentaris responsables, basats en la ingesta de fruita, verdura, poca proteïna i menys hidrats de carboni. També ha recordat que cal mantenir el distanciament social a l'hora de fer la compra.

Per últim, ha destacat l’ajudat que el Col·legi de Psicòlegs ha ofert a la ciutadania a través del telèfon 809031 o el correu copsia@copsia.ad.