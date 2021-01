Consternació al món de l'alpinisme per la mort de Sergi Mingote

Feia pocs mesos que l'alpinista Sergi Mingote, un habitual al Principat, havia passat pel país amb el seu darrer projecte 'l'Olympic Route', amb el qual, havia fet l'ascens de les catorze muntanyes més emblemàtiques del continent europeu. Al juny, havia culminat sense problemes el Comapedrosa, passant per Arinsal i saludant els seus amics andorrans més propers.

Ara es trobava a l'Himàlaia preparant el seu ascens al K2, la segona muntanya més alta del món. Però una caiguda mentre baixava al camp base avançat des del camp 3, li ha fet perdre la vida. Malgrat que no tenia cap vincle amb la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), des de l'organisme han lamentat la seva mort i han recordat que, malauradament, "quan un fa expedicions d'aquest tipus s'exposa a certs riscos, i és molt dur veure que una persona tan experimentada pateix un accident així". Precisament la FAM encara manté la setmana de dol oficial després de la pèrdua, aquesta mateixa setmana, del president de l'entitat, Jaume Esteve Fernández.

Les condolences de la FAM per la marxa de Mingote se sumen a les moltes mostres de dolor expressades a les xarxes socials per aficionats i professionals del muntanyisme i l'alpinisme. Mingote havia marxat aquest passat mes de desembre per intentar realitzar l'únic cim de més de 8.000 metres que mai ningú havia aconseguit fer a l'hivern, el K2 (8.611m), dins l'expedició Seven Summit Treks amb 10 alpinistes i 10 sherpes.