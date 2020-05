Cribratge massiu per conèixer el grau d'immunització de la població davant la Covid-19

Les proves que han de dibuixar l’ estat d’immunització del país en relació amb la Covid-19 han començat aquest dilluns en els 59 punts de control repartits arreu del Principat. Més de 60.000 persones inscrites de manera voluntària, el que representa al voltant del 80% de la població, es faran el test d’anticossos per saber si tenen la malaltia, si l’han passat ja, o bé si han aconseguit no contagiar-se. Gràcies a l’ajuda de 700 persones entre personal mèdic, voluntaris i cossos especials, Andorra serà el primer país del món en sotmetre la seva població a un cribratge massiu per descobrir nous contagis i aïllar-los de la resta de ciutadans. Està previst que durant les pròximes setmanes cada 'stop lab' faci unes 140 punxades diàries, el que serien més de 8.000 proves per jornada, amb l’objectiu que els inscrits es facin dos test d’anticossos amb catorze dies de diferència.



El cap del Govern, Xavier Espot, ha considerat “tot un èxit” el nombre de persones inscrites i ha afegit que “són una xifra suficientment gran per tenir una mostra significativa i fiable a l’hora d’extreure’n resultats”. Per la seva banda, el director d’Actua Tech, Marc Pons, ha destacat el baix nombre d’incidències que s’han registrat aquest dilluns al matí, només començar les proves, i ha descartat per ara fer una especulació sobre el possible percentatge de població que estaria immunitzada contra el virus.

La població acut a les proves amb cita prèvia després d’haver contactat amb els comuns o haver-se registrat a la plataforma habilitada pel Govern i, en el cas de donar positiu, se’ls hi notifica allà mateix. Els ciutadans que en disposen, es desplacen fins l’' stop lab' indicat en vehicle i no baixen del cotxe per realitzar-se el test, mentre que els que ho han fet a peu, s’atenen d’un en un a les taules habilitades en els diferents punts de control.