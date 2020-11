Crida a la restauració per concentrar-se davant del Govern

Des d'aquest dimarts circula per les xarxes socials, que per la capacitat d'arribar a la gent són els millors canals per vehicular aquest tipus de propostes, una iniciativa ciutadana que fa una crida a la gent vinculada a la restauració perquè es concentri aquest divendres al Govern. Segons el missatge que han fet córrer els impulsors de la iniciativa, es demana que “el divendres, 13 de novembre, a les 10 hores, tota la restauració d'Andorra es concentri davant la porta del Govern. Esperem empresaris, cambrers, repartidors i totes les persones relacionades amb el sector”. El missatge conclou amb un “si no ingressem, no paguem nòmines, ni lloguers, ni proveïdors... volem treballar, necessitem menjar”.

651x366 Crida a la restauració apareguda a les xarxes socials. Crida a la restauració apareguda a les xarxes socials.