Decisió sobre el retorn a les aules al juny, la setmana que ve

"La setmana que ve hauríem de tenir força avançada" la decisió sobre si el mes de juny es pot fer un retorn a les aules o no. Així ho ha anunciat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, en la compareixença que ha fet aquest dimarts davant la comissió legislativa d'Educació, Cultura, Joventut i Esports. D'aquesta manera, Vilarrubla ha manifestat que caldria tenir aquesta decisió presa, en base a les dades sanitàries que es tinguin en aquell moment, la setmana que ve per tal de preveure "l'organització" necessària. La titular d'Educació ha recordat que una comissió formada pel ministeri que ella encapçala, a més de Salut i Funció Pública, està treballant en els diferents escenaris que es podrien donar per a aquest retorn i ha avançat, però, que en cap cas aquesta tornada a les aules, si és que es decidís, seria obligatòria tot i que l'ensenyament sí que ho és. Ha manifestat que encara no hi ha cap decisió presa i que el que es pugui decidir la setmana que ve es podria modificar en funció de l'evolució de la pandèmia. També ha explicat, a preguntes dels periodistes, que el fet que a Andorra s'hagi fet el cribratge massiu a la població potser podria permetre "més normalitat educativament parlant" que en d'altres països.

La titular d'Educació ha exposat que es treballa des de l' escenari més pessimista, és a dir, que no es pugui reprendre el curs fins al setembre, fins al més optimista, que seria que es pugui reiniciar al juny al 100%, una possibilitat que gairebé ha descartat. "Crec que tampoc es donarà", ha dit. Entre els dos hi hauria la possibilitat que una part es fes presencialment i l'altra virtualment. En aquest sentit, també ha manifestat que caldrà veure la realitat de cada centre educatiu, ja que en l'habilitació d'espais "no és el mateix" el centre del Pas de la Casa que el d'Escaldes-Engordany, on entre l'escola andorrana i l'espanyola sumen 800 alumnes, un factor que caldria tenir en compte en cas que s'haguessin de decidir mesures de distanciament social. En la presa de decisions sobre aquest retorn a les aules es vol comptar, també, amb la implicació del sindicat de l'ensenyament públic, representants dels tres sistemes educatius i també dels pares i mares. "Demano paciència", ha destacat Vilarrubla, afegint que caldrà estar molt atent a l'evolució de les dades sanitàries.

De cara al curs vinent, el que sí és clar és que els tècnics pedagògics hauran de dedicar una hora "voluntària", és a dir, gratuïta, al treball d'acollida als alumnes, ja que Vilarrubla ha manifestat que una de les qüestions que més els preocupa és "restablir el marc de benestar emocional" d'aquests alumnes. Així, entre el setembre i el desembre s'ha demanat als professionals que en el marc de l'horari lectiu dediquin una hora a aquest suport. Cada centre determinarà la manera en què s'haurà de dur a terme. "És un gest de professionalitat i empàtic i reforça el missatge de dedicació, rigor i entrega" que al llarg d'aquests mesos, ha afegit, han demostrat els professionals de l'educació. També ha manifestat que s'ha conclòs amb "èxit" el procés per fer les matrícules i que pel que fa al transport escolar es treballa en posar en marxa un carnet per als joves menors de 18 anys, al mateix preu i condicions que el bus lliure, i que els permeti fer servir els busos independentment de si estan estudiant o treballant i de si els estudis els fan a Andorra o fora. Pel que fa a les beques, ha destacat que les entitats gestores i les associacions de pares i mares han retornat ja 1.304 beques menjador per un import de 821.701 euros i ha avançat que de cara al curs vinent es treballa perquè els ingressos que es tinguin en compte per donar les ajudes siguin els ingressos entre el mes de maig de l'any passat i aquest mes de maig, ja que creuen que la situació de l'any anterior, que és el que es demanava fins ara, pot no tenir res a veure amb "la realitat" de les famílies. A més, es revisarà el llindar d'aquestes ajudes.

Pel que fa al personal, ha destacat que els concursos que estan oberts per incorporar una vintena de professionals es manté i en el cas dels interins, es tindran en compte les avaluacions que ja se'ls havia fet.

Vilarrubla ha destacat la ràpida adaptació dels docents i els alumnes a les classes virtuals que s'estan oferint i ha destacat que la plataforma que s'ha impulsat ha incrementat l'ús en un 66%, sent al mes d'abril el 46% el volum d'alumnes que la van fer servir, un percentatge que entre els de segona ensenyança es va elevar al 63,5%. "El balanç és satisfactori", ha destacat la ministra, emfasitzat que s'han facilitat 308 tauletes i 59 connexions a internet. En aquest sentit, i a preguntes dels consellers generals, ha assegurat que gairebé es pot afirmar que "la bretxa digital en temps de confinament no ha existit" i ha recalcat que s'ha arribat "molt ràpidament" a atendre les necessitats dels alumnes que no tenien eines per seguir aquestes classes virtuals. També ha parlat de l'aplicació B-Resol, que s'ha ampliat a tots els alumnes a partir de dotze anys i per a totes les problemàtiques més enllà de l'assetjament escolar. S'han atès nou notificacions, cinc de les quals per angoixa i malestar; una per atenció psicològica urgent; dues per mal ús de les xarxes i una demanda d'aclariment.

Guardes d'infants

La ministra també s'ha referit al servei de guardes d'infants, que ha anat incrementat la xifra d'usuaris des de l'inici. Així, la primera setmana va atendre 15 infants; la segona ja va sumar 25; la tercera 70 i ara està en 105 nens. "No preveiem problemes d'organització" encara que la demanada pugui augmentar, ha destacat Vilarrubla, afegint que hi ha encara espais disponibles i també professionals als quals no s'ha activat. En aquest sentit, per exemple, ha destacat que al Pas de la Casa s'atén un infant. Ha recordat que es tracta d'un servei que funciona entre les 8.45 i les 17.15 hores i que no s'ofereix transport escolar ni servei de menjador. Vilarrubla ha remarcat que en cas que la demanda augmentés molt també es podria comptar amb les col·laboradores educatives de les escoles congregacionals i de l'escola Meritxell.

A l'últim, la titular d'Educació també s'ha referit a la suspensió de la prova oficial de batxillerat, la del batxillerat professional i la del diploma d'educació professional. Com ja s'havia anunciat, es tindrà en compte la nota de la darrera avaluació. Ara bé, s'ha considerat la demanada d'alguns alumnes per poder pujar nota i, d'aquesta manera, una vintena faran la setmana que ve aquests exàmens.