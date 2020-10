Demanen presó a l’advocat Riestra per una foto robada

260x366 L’advocat Antoni Riestra L’advocat Antoni Riestra

Els pèrits policials han assegurat que l’advocat Antoni Riestra va ser l’autor de la fotografia que es va fer a la Batllia als germans Jordi, Pere i Oleguer Pujol i que va ser publicada pel diari espanyol El Mundo el 24 de setembre de 2014. En aquella data els tres germans Pujol al·ludits van acudir a la Batllia d’Andorra i l’endemà el rotatiu va publicar una imatge que havia estat captada a l’interior de les instal·lacions judicials mentre esperaven en un banc de fora del despatx on havien de presentar una denúncia.

La Fiscalia General va iniciar el mateix dia de la publicació de la fotografia una recerca que, gràcies a les càmeres instal·lades en l’edifici, va determinar que Antoni Riestra va ser la persona que va prendre la imatge amb un telèfon mòbil. El 18 de maig de 2018, gairebé quatre anys després d’iniciar-se les investigacions, la Fiscalia va acusar l’advocat d’haver fet amb el seu telèfon la imatge robada, i posteriorment distribuir-les a tercers. Per això li demana tres anys de presó condicional, sotmesa a pagar la responsabilitat civil a les víctimes, i cinc anys d’inhabilitació per exercir com lletrat.

La investigació subratlla que “s’observa la presència d’una única persona ubicada al lloc des d’on s’efectuen les fotografies publicades identificant-la visualment i sense cap mena de dubte com essent el senyor lletrat Antoni Riestra González de Ubieta (…) no genera cap tipus de dubte del moment en què es realitzaren”.

Antoni Riestra, que s’ha autodefensat, no ha entrat massa en qui era l’autor de la fotografia. La seva argumentació s’ha basat en el fet que no era il·legal haver-la fet. Addueix que el passadís de la planta superior de la Batllia és un espai públic on no hi ha una preservació expressa del dret a la intimitat, que la fotografia en si mateixa no vulnerava aquest dret i que els germans Pujol són persones públiques i per tant no tenen el nivell de protecció d’imatge i intimitat, per la seva rellevància, que un particular.

La Fiscalia i l’acusació particular han rebatut els arguments. En primer lloc perquè si la Batllia és un lloc públic per fer fotografies, qualsevol persona es pot posar a les entrades dels despatxos i fotografiar a qualsevol que tingui un afer judicial. En segon terme perquè la imatge vulnerava un acte privat com era la ratificació d’una querella per vulneració del secret bancari. I en tercer terme perquè cap dels tres germans Pujol era polític sinó que tenen feines privades i no són persones públiques.

Advocat polèmic

El passat mes de juliol el Tribunal Constitucional va rebutjar un recurs de súplica del mateix Antoni Riestra perquè el van fer dormir a la despatx central de la Policia per una alcoholèmia. Riestra considerava que el procediment i el protocol seguits pels agents en la seva detenció del 8 de març del 2020 per donar positiu en alcoholèmia en taxa de nivell penal vulneraven el dret a la llibertat del Conveni europeu per a la salvaguarda dels drets humans.

Segons Riestra, la detenció només pot durar el temps que sigui necessari per a l’esclariment dels fets. L’alcoholèmia va ser de 0,87 grams per litre de sang quan el límit penal està en 0,80.

L’advocat al·legava que sacrificar la seva llibertat tenint-lo tancat en una cel·la fins a les 11 del matí següent, amb la finalitat de prestar nova declaració no era necessari, ja que l’alcohol es metabolitza en un curt període de temps.