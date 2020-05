Detectats 20 positius per Covid-19 de les 229 PCR derivades del test d'anticossos

El Govern ha valorat de manera molt positiva els primers resultats sorgits de gairebé la totalitat de la primera onada dels tests massius d'anticossos. Fins a aquest divendres 8 de maig s'ha cribrat un total de 40.946 persones, de les quals 37.241 (90%) no han presentat cap símptoma d'infecció. Tot i això, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha revelat que unes 2.216 persones, el que representa un 5,41% dels ciutadans cribrats, han presentat uns resultats amb IgM positiu, per la qual cosa se'ls ha recomanat posar-se en contacte amb el seu metge referent perquè sigui aquest qui determini un diagnòstic i valori si s'ha de practicar una prova PCR o no. En aquest sentit, s'han fet fins a 229 PCR posteriors al test, de les quals 20 han estat positives. Així mateix, un 9% dels ciutadans que s'han fet el test ja "han passat la malaltia". Martínez Benazet ha reconegut que la xifra de persones amb IgM positiva "era poc esperable" i pot provocar un cert col·lapse entre els metges referents. Per aquest motiu, ha demanat paciència i seguir posant en pràctica les recomanacions sanitàries.

Amb aquests resultats a la mà s'ha permès constatar que "no s'ha detectat cap focus concret de contagi", sinó tot el contrari. Benazet ha explicat que diverses persones usuàries d'un centre residencial sociosanitari han presentat unes IgM positives als seus resultats, i una d'elles ha donat positiu després de fer-li la prova PCR, per la qual cosa ja ha estat aïllada i se l'està tractant degudament. Malgrat que aquesta persona no havia presentat símptomes del virus, "era portador", el que provoca que s'hagués pogut desencadenar un nou focus en el futur en aquest centre.

El cap de Govern, Xavier Espot, que també ha estat present durant la roda de premsa d'actualització diària, ha informat que, fins a aquest dilluns, s'han rebut un total de 66.324 sol·licituds per al cribratge. D'aquestes, 56.635 persones ja s'han fet el test. Així mateix, l'equip tècnic de l'operativa ha enviat 46.565 SMS informant la població sobre els primers resultats. Espot també ha detallat que, fins a la data, ja s'ha contactat amb un miler de transfronterers per donar cita prèvia, i ha recordat que la primera onada acabarà aquest dimecres.

D'altra banda, el cap de Govern ha posat en relleu que aquesta setmana es donarà inici a la segona onada del cribratge. A partir del dimecres es faran els tests a tots els professionals sanitaris, el personal dels centres sociosanitaris i també al dels cossos especials. El diumenge vinent, a més, els 'stop labs' d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany seran emprats per a fer les proves a tots els voluntaris i als seus convivents. Serà a partir del dilluns vinent, 18 de maig, quan començarà oficialment la segona volta per a la població en general.

Actualització de les dades sanitàries

Durant les darreres 24 hores només hi ha hagut un nou contagi per Covid-19 al Principat. Per tant, la xifra de casos totals se situa en 756, dels quals 151 encara són actius. El nombre de pacients que han superat la malaltia puja fins als 557, el que representa set altes més respecte d'aquest diumenge. Entre els professionals de salut hi ha 31 persones amb coronavirus i 4 que formen part dels cossos especials.

A l'hospital segueix la tendència a la baixa i són 10 els pacients ingressats, dels quals 7 es troben a planta i 3 a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Durant les darreres hores, s'ha aconseguit extubar un pacient i només hi ha dos sota ventilació mecànica. Al Cedre són 19 els casos actius, dels quals 7 provenen del centre sociosanitari Salita i 6 es troben a l'espera de rebre la negativitat de les proves PCR.