Detinguts per matar un cabirol aquesta matinada a Ordino

Gràcies a l'ajuda del Cos de Banders i després de ser alertats per la ciutadania, el Cos de Policia ha detingut aquesta matinada a tres caçadors furtius després de disparar i matar un cabirol a Ordino. Així ho han fet públic els cossos d'ordre aquest divendres a través del seu compte de Twitter. Segons detallen en l'escrit, durant aquests dies s'intensificaran els controls policials en zones rurals i de muntanya per a evitar actuacions similars. Els agents han requisat el material de caça conformat per uns binocles i una arma de precisió.

Per la seva banda, el Cos de Banders ha publicat al seu compte un vídeo on es deixen veure alguns dels cabirols que en aquells moments també es trobaven a la zona. Cal recordar que, a banda d'haver dut a terme una actuació il·legal, els caçadors també han desobeït les mesures de confinament preses pel Govern, ja que en cap cas es permeten aquesta mena d'activitats.