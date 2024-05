Andorra, a favor que Palestina adquireixi drets a l'ONU

Andorra la VellaEl dijous de la setmana passada l'ambaixadora d'Andorra en l'ONU, Elisenda Vives, va expressar el ferm suport del Principat a l'admissió de Palestina com a membre de ple dret de l'organització. Va explicar que Palestina compleix amb els requisits establerts en la Carta de l'ONU i lamenta que la resolució del Consell de Seguretat per a la seva filiació no hagi prosperat. Aquest divendres Andorra ha donat suport a la resolució que augmenta els drets i privilegis per a la participació de l'Estat de Palestina en les sessions i treballs de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Imma Tor, la ministra d'Afers Exteriors, ha assegurat que el vot andorrà en aquesta qüestió s'alinea amb la decisió de donar suport a l'adhesió de Palestina a l'ONU.