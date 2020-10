Diferents instal·lacions nadalenques per valor de 155.000 euros a Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella vol instal·lar amb motiu del Poblet de Nadal diferents atractius a la parròquia. Així, a banda de la nòria gegant instal·lada a la plaça de la Rotonda, i que s'està muntant aquests dies, s’hi afegeix un arbre ‘màgic’ i un altra atracció anomenada ‘ megabross’. La corporació té previst pagar per aquestes tres atraccions un total de 100.860 euros a l’empresa Gatzara Espectacles, tal com surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) d’aquest dimecres. A més, es torna a apostar pel tobogan de gel sintètic, que estarà instal·lat en el mateix indret que l’any passat, la plaça de l’antiga caserna dels bombers. Aquesta instal·lació costarà al comú 54.635 euros i ha estat adjudicada, també, a Gatzara Espectacles. En canvi, s’ha declarat deserta l’adjudicació de la pista de gel sintètica que l’any passat va estar instal·lada al mateix indret. En total, per tant, el comú pagarà 155.495 euros per totes aquestes instal·lacions.

Tal com consta en l’edicte del BOPA, el contracte per a la nòria panoràmica té una durada de cinc mesos, ja que va del 29 d’octubre al 28 de març. Pel que fa a l’arbre ‘màgic’, estarà instal·lat entre el 27 de novembre i el 10 de gener, de la mateixa manera que el ‘megabross’.

Pel que fa al tobogan, la durada del contracte és del 27 de novembre al 5 de gener.