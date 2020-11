Dos pacients més de l'àrea de medina interna, positius per coronavirus

El SAAS ha informat que els resultats del cribratge de la planta de medicina interna arran del brot a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell han detectat dos pacients més positius, que se sumen als dos notificats aquest passat divendres. Així, del total dels 16 pacients que hi ha a la planta, quatre han donat positiu i tots han estat traslladats a la planta habilitada per a pacients Covid-19.

Cal recordar, que aquest divendres el SAAS va activar els protocols de seguretat, tant per als pacients com per als professionals després de detectar 9 nous positius a l'hospital. Entre els afectats, que es van detectar arran dels cribratges periòdics que es realitzen al centre, hi ha un infermer, cinc auxiliars d'infermeria i un estudiant en pràctiques, a banda dels dos pacients que es trobaven a la planta de medicina interna.