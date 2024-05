Més de 500.000 euros estafats amb el 'frau del CEO'

Andorra la VellaLes investigacions van començar després d'una denúncia d'una empresa situada a Erandio, que va patir una estafa d'aproximadament 15.000 euros.

L'Equip de la Guàrdia Civil de Biscaia, en el marc de l'Operació «Úrazandi», ha atribuït a quatre persones la comissió dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal, en estafar almenys 518.000 euros mitjançant el mètode del 'Frau del CEO', en dos anys.

Aquesta mena d'estafes consisteix en la suplantació d'identitat d'una persona amb autoritat dintre de l'empresa, per tal d'enganyar els empleats que tenen accés al patrimoni de l'entitat, i aconseguir d'aquesta manera la realització de transferències a favor seu.

Una treballadora d'una empresa situada a Erandio (Biscaia) es va presentar a les dependències de la Comandància de la Guàrdia Civil de Biscaia per denunciar que la seva empresa havia patit una presumpta estafa. Va declarar haver rebut tres correus on se suplantava el seu cap, i en els quals li indicaven que fes una sèrie de transferències, segons ha informat el Ministeri de l'Interior espanyol.

Atès que aquest és el mètode habitual d'operar d'aquesta empresa, va fer una transferència de diners a un compte del Regne Unit per un import d'aproximadament 15.000 euros. Després d'haver interposat la denúncia, va rebre des del mateix compte de correu un mail que sol·licitava l'ingrés de 43.891 euros a un altre compte del Regne Unit, i la treballadora va al·ludir que no podia fer més transferències a l'estranger, per la qual cosa els estafadors li van facilitar un compte espanyol per fer-hi l'abonament; la denunciant, però, no el va executar.

A partir de les dades obtingudes, els agents de l'Equip van començar la investigació per aclarir la presumpta estafa i identificar-ne els autors. En primer lloc, van analitzar els correus electrònics que es van fer servir per dur a terme l"Estafa del CEO', i, tot seguit, van comprovar el compte bancari espanyol facilitat pels estafadors, amb la qual cosa van aconseguir identificar-ne el titular, un home resident a la comunitat autònoma de Madrid.

Després de l'estudi dels moviments bancaris del compte, els agents van traçar una sèrie de transferències bastant significatives, sense justificació aparent, i van localitzar inicialment transaccions per una quantia total de 116.000 euros en menys de dos anys, d'entre les quals va destacar una transferència de més de 24.000 euros feta per una empresa en què els seus responsables havien estat investigats per blanqueig de capitals i estafa.

Alhora, van poder relacionar onze productes bancaris de diferents entitats que, presumptament, es feien servir per desviar diners obtinguts amb les estafes i, d'aquesta manera, dificultar-ne la localització. Entre les transferències analitzades, n'hi havia procedents d'empreses domiciliades a Corea del Sud, Països Baixos, Alemanya i Austràlia.

Els agents també van descobrir empreses amb domicili social a Espanya, algunes de les quals havien sigut creades pels mateixos autors mitjançant pagaments a terceres persones, que donaven d'alta les empreses a nom seu, com també els comptes bancaris associats a aquestes societats. Per això aprofitaven la situació econòmica límit o amb fortes addicions d'aquestes «mules».

A través d'aquestes empreses pantalla, es podien dur a terme enviaments de diners procedents de les estafes a comptes bancaris associats a aquestes empreses i blanquejar, d'aquesta manera, els diners sense aixecar sospites sobre els estafadors. Per tots aquests fets, els titulars d'aquestes societats estaven involucrats en nombrosos processos judicials.

Gràcies a la investigació duta a terme, l'Equip de la Guàrdia Civil de Biscaia, a més de la denúncia interposada per l'empresa biscaïna, ha pogut aclarir una altra 'Estafa del CEO' duta a terme per aquest grup criminal, concretament una empresa ubicada a la província de Jaén.

A més a més de les empreses espanyoles estafades, hi ha quatre més fora del territori espanyol, ubicades a la República de Corea del Sud, Austràlia, Alemanya i Països Baixos, respectivament.

Modus operandi

Els agents van concloure que el grup suplantava el correu electrònic del CEO d'una empresa i, després de l'enviament d'un correu electrònic amb les dades del compte bancari falsejades, en el qual el suposat cap donava instruccions sobre el pagament, el perjudicat feia una transferència a un compte titularitat dels autors.

Una vegada rebuts els diners, entre els integrants del grup feien nombroses transferències i enviaments de diners entre si, com també extraccions a caixers automàtics per tal de dificultar-ne el seguiment.

Els agents van acreditar l'existència d'un grup delinqüent compost per quatre persones residents a la comunitat autònoma de Madrid, que han estafat una suma total de 518.000 euros en dos anys. Per això, es van desplaçar fins a la comunitat autònoma de Madrid, i els van atribuir els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal, i alhora van procedir al bloqueig de cinc comptes bancaris amb manament judicial.