Andorra la VellaEls estudis de càrrega que s'estan fent sobre quin és el màxim de població que pot assumir Andorra amb els recursos existents indiquen que en un dia de màxima afluència turística poden arribar a estar al país unes 200.000 persones. D'aquestes, 85.000 són residents i 115.000 turistes. Aquestes jornades només es produeixen en moments molt puntuals de temporada alta durant els mesos de gener o agost.

El nombre mitjà de ciutadans a Andorra és de 110.000, segons ha explicat l'expert en estudis de càrrega Cristian Cerqueda al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional. Aquesta xifra surt de la combinació dels 85.000 residents al país més els 25.000 turistes aproximadament que hi ha Andorra si es divideix el total de visitants pels dies de l'any.

Cerqueda està fent uns estudis per determinar quin és el llindar màxim de població que pot acollir el Principat tenint en compte els recursos dels quals disposa. En aquest cas es valoren qüestions com l'aigua, l'electricitat, les carreteres, els abocadors, els residus que es generen... Aquest estudi serà clau per determinat quins són els paràmetres per al desenvolupament sostenible.