Dues dones estan sota observació domiciliària per exposició al coronavirus

Dues ciutadanes que van coincidir en un avió amb un afectat per coronavirus recentment diagnosticat s'han posat sota observació domiciliària, segons ha informat el Govern a través d'un comunicat. El centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries espanyol s'ha posat en contacte amb les autoritats sanitàries andorranes, per informar que aquestes dues dones havien viatjat el passat dilluns en el mateix avió provinent de Milà, en el qual viatjava aquest cas diagnosticat posteriorment al vol. El ministeri de Salut, davant el risc lleu d' exposició al virus, i com a mesura d'extrema prudència, ha acordat amb les dues dones que romanguin a casa durant els pròxims dies i que segueixin les recomanacions preventives dels protocols.

A hores d'ara, les dues dones, que resideixen en el mateix domicili, no presenten cap indici de la malaltia. Durant els pròxims dies hauran de prendre les mesures preventives estipulades i estaran monitorades per part de professionals de la salut. Un cop acabat el termini marcat com a període d'incubació, si no presenten cap símptoma, reprendran la seva activitat normal. Tot i que el risc d'exposició de les ciutadanes és lleu, Salut ha decidit prendre aquesta mesura per tal d' extremar la precaució.