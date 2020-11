Escaldes-Engordany rep 25 peticions d'ajuda social en una setmana

El comú d’Escaldes-Engordany ja ha rebut 25 sol·licituds en el marc del programa d’ajudes socials que es va posar en marxa dimecres de la setmana passada i a les quals destina un milió d’euros. Tal com comenta la consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, es tracta d’una “xifra important” i recorda que a banda d’aquestes peticions formals moltes persones també s’han adreçat al comú per demanar informació sobre aquestes prestacions.

Pel que fa a la tipologia, la gran majoria són per a exoneracions de serveis comunals, alimentació (el comú ofereix bons per gastar als establiments de la parròquia) i també de persones amb discapacitat que demanen l’exoneració del foc i lloc.

Tal com destaca Mata, les sol·licituds seran avaluades per la treballadora social que el comú ha contractat i que s’incorporarà el 9 de novembre. Les resolucions passaran per la comissió que s’encarrega dels afers socials, on hi ha un conseller de l’oposició, tal com recorda Mata i posteriorment la junta de govern aprovarà les peticions. Es vol que el procés sigui “ àgil”. En aquest sentit, la consellera escaldenca ha manifestat que les peticions d’exoneracions es poden tramitar molt ràpidament.

Pel que fa al volum de persones que ja han demanat aquestes ajudes, que cal recordar que van des del lloguer fins a l’alimentació, Mata valora que el comú "és una institució propera al ciutadà i potser li és més fàcil" anar a la corporació per demanar ajuda que no pas a l’administració general. Malgrat això, ha incidit en què es treballarà de manera "coordinada" amb el ministeri d’Afers Socials del Govern. En aquest sentit, incideix que “el treball social ha de ser conjunt” i ha emfasitzat que la feina "en xarxa és important". En definitiva, defensa que el més important és ser "àgils i proactius" en la resolució de les problemàtiques socials que puguin tenir les persones.

Quant a l’informe que hauria encarregat el Govern per saber si el comú, amb aquestes ajudes, envaeix competències comunals, Mata ha manifestat que “no en saben res” i que des de la corporació comunal es continua treballant en la recepció i la tramitació de les demandes rebudes.

De fet, a banda de la contractació d’una treballadora social, des del comú s’ha format també una persona de tràmits perquè sigui qui canalitzi les demandes a través del punt d’informació d’acció social, que és la "via d’entrada" de les sol·licituds.