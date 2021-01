Espanya aprova l'arribada de les vacunes a Andorra

El Butlletí Oficial de l'Estat espanyol (BOE) publica aquest dimarts el conveni entre Espanya i Andorra per la revenda de vacunes, i per tant, també l'arribada de vaccins al Principat de la casa Pfizer per tal de lluitar contra l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. El conveni recull que els països petits situats al centre de la Unió Europea podien rebre part de les vacunes de la UE per part dels països dels quals ja es nodreix habitualment de medicaments i productes sanitaris.

A més, la resolució també indica que els dos països van acordar que Espanya facilitaria una part de les dosis assignades de les vacunes Pfizer amb els mateixos termes fixats en l'acord d'adquisició anticipada que van fer els estats de la UE amb l'empresa Pfizer. Per tal de poder fer aquesta revenda de vacunes a països tercers que les necessitin, en el text s'especifica que era necessari formalitzar aquest conveni. Cal recordar que Andorra disposarà de 30.000 vacunes procedents d'Espanya, que podrien ser ampliables, i la primera remesa serà de 2.000 per vaccinar a un miler de residents.