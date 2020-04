Espanya multarà amb 300 euros qui surti al carrer sense mascareta

Entre les mesures que estudia Espanya a partir del 26 d'abril, data en la qual està previst que s'acabi l'estat d'alarma decretat al país veí, hi ha l' obligatorietat de sortir al carrer amb mascareta. Saltar-se-la comportarà multes de fins a 300 euros, segons informa el Confidencial Digital en la seva edició d'avui.

Segons aquest mitjà, el govern espanyol està preparant un paquet de mesures i sancions per fer complir les restriccions i obligacions en tot el territori. Una de les més destacades serà l'obligatorietat de dur mascareta o algun element de fabricació casolana que tapi el nas i la boca. Espanya té previst aixecar el confinament de la població de manera gradual, per sectors econòmics i activitats professionals, per zones geogràfiques i per grups de població de risc.