Fàbrega es reunirà amb Crespín aquesta setmana per tractar l'afer dels transfronterers

Aquesta setmana, possiblement dijous, si les agendes coincideixen, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, i el subdelegat del govern d'Espanya a Lleida, José Crespín, es trobaran a la Seu per tractar diferents temes, entre ells la problemàtica d'aconseguir el certificat de penals per poder treballar a Andorra per part dels habitants de la Seu d'Urgell.

I és que una demanda del col·lectiu de transfonterers de la Seu a Fàbrega ha posat en avís el que és una problemàtica que pateixen les persones que pretenen treballar a Andorra. En aquest sentit, Jordi Fàbrega reconeix que "em seuré amb el subdelegat del govern espanyol per començar a treballar sobre aquest aspecte" i ha afegit que "la meva petició serà que passi de ser un tràmit en una comissaria al jutjat, com passa amb el NIE, així d'aquesta manera es podrà fer a la Seu i no hauran de baixar ni a Lleida ni a Barcelona".

Tot i les dificultats, l'opció de treure el certificat de penals via digital és una possibilitat que hi ha molta gent que no contempla, a causa de la seva complexitat. En aquest sentit, Fàbrega ha comentat que "és veritat que es pot fer via digital, però cal reconèixer que no tothom té les habilitats necessàries per fer-ho". Per fer el tràmit telemàticament cal anar a l'Hisenda espanyola i reclamar la clau PIN per accedir al tràmit digital. És llavors que es pot accedir a tramitar el certificat de penals via digital.