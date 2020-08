Inundacions i desperfectes al centre del país a causa de la forta tempesta

La forta pluja i calamarsa de les darreres hores està provocant inundacions i desperfectes al centre d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. L'acumulació d'aigua en diversos punts està provocant que els bombers hagin de fer múltiples sortides per tal de desembussar els carrers i treure tota l'aigua que s'ha colat a les plantes baixes. Les zones més afectades per les precipitacions estan sent les avingudes de Meritxell, Fiter i Rossell i Doctor Mitjavila. Precisament, en aquest darrer carrer es pot veure com el volum d'aigua acumulat supera el mig metre i alguns ciutadans han optat per empènyer els seus vehicles abans que se'ls endugués l'aigua.



651x366 La imatge que ha deixat la calamarsa a l'avinguda Meritxell. La imatge que ha deixat la calamarsa a l'avinguda Meritxell.

La previsió meteorològica del cap de setmana ja avançava que hi hauria fortes precipitacions entre divendres i diumenge. S'estima que les pluges deixin entre 40 i 45 litres per metre quadrat. A la pluja també s'ha de sumar una caiguda important de les temperatures per l'entrada d'una massa d'aire fred del nord. Les precipitacions de les darreres hores han estat intenses i la majoria d'aigua s'ha acumulat en un curt període de temps. La calamarsa ha tenyit de blanc part de l'avinguda Meritxell, una imatge atípica a finals del mes d'agost.



Les reaccions a les xarxes socials no s'han fet esperar i són nombroses les publicacions amb imatges i vídeos del pas de la tempesta, que s'espera que continui durant les pròximes hores.