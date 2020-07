Malestar al SAAS pel sou de Piqué

Les rebaixes salarials dels membres del Govern, dels càrrecs de confiança i dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, que es van incloure en una clàusula a la llei que ho preveu, deixa exempt d'aquesta reducció del sou, degut a la crisi sanitària provocada per la Covid-19, al director general del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), Josep Maria Piqué. Aquesta situació ha generat malestar entre els professionals del SAAS.



Així, part del col·lectiu sanitari no entén que d’una banda s’enquistin les reivindicacions per la manca d’inversions que afecten entre d’altres a una plantilla curta, com per exemple el personal d’infermeria durant els pics de feina d’hivern, i en canvi la direcció surti indemne de les retallades.



De fet, una part de la plantilla ha demanat un ‘plus’ salarial per la feina extra feta durant aquestes darreres setmanes. Un extra que no arriba, mentre una part de la plantilla fa més de deu anys que té el salari congelat. Per això, algunes de les veus consultades consideren injust que l’alt càrrec del SASS mantingui la seva retribució, que rondaria els 12.000 euros mensuals. Segons fonts consultades per l'Ara.ad, aquesta situació està provocant una mala maror que es veu accentuada pel fet que en principi a partir dels 65 anys no es pot treballar al SAAS, i a Piqué se li va renovar el contracte l'any passat quan ja superava aquesta edat.