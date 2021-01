Melcior, Gaspar i Baltasar fan ruta per Ordino

Ordino també ha viscut aquest dimarts una cavalcada de Reis excepcional, marcada pels efectes de la crisi sanitària. Així, no s’ha pogut celebrar la tradicional cavalcada i arribada al centre de congressos on els infants els podien veure així com també la tradicional representació dels Pastorets. A canvi, els infants han pogut saludar els tres Reis d’Orient que en una carrossa han recorregut tota la parròquia, sortint a les cinc del Serrat per arribar a quarts de nou de la nit al poble d’Ordino, després d’haver passat per Llorts, Arans, la Cortinada, Ansalonga i Sornàs. Els tres Reis han recorregut la parròquia escortats per la Reina de les Neus i han estat moltes les famílies que els han pogut saludar durant la ruta.