Menys de 181 isards caçats

A l'espera de les dades oficials que es faran públiques dilluns , el cap de Banders, Ferran Teixidor, ha avançat a l'ARA Andorra que "ni de bon tros" creu que s'haurà arribat al límit de caça de 181 exemplars. La situació d'excepcionalitat a causa de la pandèmia, podria haver provocat menys captures, segons el màxim responsable del cos.



La Setmana de l'isard d'enguany, que ha anat del passat 13 de setembre fins a aquest diumenge 21, ha tingut alguna incidència "relacionada amb les anelles" -ha assegurat Teixidor-, que s'havien de posar als animals per fer un seguiment de la seva captura. Des del Cos de Banders es va demanar que anellessin l'isard amb la data de la mort i que ràpidament es avisés als banders perquè fessin el control morfobiomètric de la peça. En relació amb això, Teixidor creu que "fins i tot demà al matí la xifra podria ser encara provisional, ja que a aquesta hora del vespre encara hi ha caçadors baixant de la muntanya i tenen 24 hores per comunicar la caça".



En les darreres hores, de fet, el que sí que s'ha comunicat és el malestar d'alguns excursionistes envers els caçadors, que s'haurien fet seus alguns refugis andorrans, quan la llei especifica que són espais "d'ús prioritari per a casos d'aixopluc en cas de mal temps" i no haurien d'ocupar-se més d'una nit. Però no ha estat l'única polèmica de la Setmana de l'isard 2020: alguns caçadors van explicar fa uns dies a aquest diari que agents dels Banders haurien vigilat les àrees de caça, disfressats de turistes, amb l'objectiu de sorprendre i sancionar aquells que haguessin saltat la normativa.