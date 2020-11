Minut de silenci a les escoles en record de Samuel Paty

Tal com va anunciar aquest divendres la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, diferents escoles del país dels tres sistemes educatius han celebrat aquest dilluns un minut de silenci en memòria del professor francès Samuel Paty, qui fou assassinat i decapitat en un acte terrorista islamista a la perifèria de París després de mostrar unes caricatures de Mahoma als seus alumnes el 16 d'octubre passat. L'acte més especial ha tingut lloc al Lycée Comte de Foix.

Avui hem fet un minut de silenci per la mort del professor Samuel Paty, assassinat el proppassat 16/10 a França en un atemptat terrorista, amb l'objectiu de ser solidaris amb el sistema educatiu francès així com defensar la llibertat d'expressió. #SomEscola #Dretshumans pic.twitter.com/gJKxZEP3P5 — Sant Ermengol (@SantErmengol) November 2, 2020

La ministra va explicar que aquest esdeveniment no es restringia només al sistema educatiu francès, ja que tots els altres centres eren lliures de celebrar o no aquest acte simbòlic. Precisament, el col·legi Sant Ermengol ha fet públic a través de les xarxes socials unes imatges del minut de silenci, tant a les aules com al pati, recordant que aquesta és una mostra de "solidaritat" envers el sistema educatiu francès, i que també busca "defensar la llibertat d'expressió". Així mateix, també s'ha afegit al moment de record el col·legi espanyol Maria Moliner.

Minuto de silencio por el profesor francés Samuel Paty en nuestras sedes de Secundaria y de Infantil y primaria, en conjunto con el resto de centros escolares del país. pic.twitter.com/IWMsLtAo0P — Colegio Español María Moliner (@CE_MariaMoliner) November 2, 2020

D'altra banda, segons alguns mitjans de comunicació francesos, en el retorn a les aules de prop de dotze milions d'estudiants a classe, i enmig del nou confinament decretat pel copríncep francès, Emmanuel Macron, també s'han dut a terme nombrosos homenatges en honor a la memòria de Paty al país veí del nord. Abans de la celebració de cada acte, les autoritats franceses han alertat que hi haurà sancions per aquells que intentin sabotejar el minut de silenci a les escoles.