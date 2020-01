Multitudinari adeu a Antoni Morell

L'església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana s'ha omplert de gom a gom aquest divendres per acomiadar la figura de l'escriptor i advocat Antoni Morell. Personalitats de tots els àmbits de la societat andorrana, des de culturals fins a polítics, s'han reunit a les 11 hores en el funeral de l'escriptor andorrà. Ja des de les 10.30 hores es començaven a veure representants de diferents institucions que accedien a l'església per retre homenatge a un personatge molt polifacètic de la societat andorrana. Durant la missa, que s'ha oficiat en llatí i en català, també se li han dedicat algunes paraules per acomiadar-lo.

El funeral ha comptat amb la presència de diverses autoritats com l'actual cap de Govern, Xavier Espot, qui a banda de destacar la visió completa i polifacètica que tenia Morell sobre la realitat andorrana, ha volgut posar èmfasi en el seu gran sentiment andorrà sent "un gran defensor de les institucions del país i de la nostra idiosincràsia". També hi han assistit la síndica general, Roser Suñé; la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, i diversos ministres com la Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, qui han manifestat el gran homenatge que es mereix. Rossell, a més, ha comentat que va tenir l'ocasió de coincidir amb Morell durant la seva etapa d'advocat i ha indicat que "era una persona que sabia escoltar molt a la gent".

Tampoc han faltat en el darrer comiat a l'escriptor l'excònsol major, David Baró, i l'actual cònsol major de la Massana, Olga Molné, per la gran estima que tenia Morell cap a la parròquia massanenca. Molné ha volgut recordar el gran llegat literari i fons documental que va deixar a la biblioteca de la parròquia, la qual, des de fa dos anys, duu el nom de l'escriptor. A més, personalitats de l'àmbit cultural com el president del Cercle de les Arts i les Lletres, Joan Burgués, o la presidenta de la Societat Andorra de Ciència, M. Àngels Mach, també han format part del funeral. En el dia del seu últim adeu, tothom ha volgut destacar la vessant literària i humanística de Morell i Mach s'ha volgut adreçar a ell com una persona que estimava de debò Andorra i que "volia donar-la a conèixer i conservar la seva essència".

Un cop finalitzat el funeral, que ha durat aproximadament tres quarts d'hora, gran part dels assistents s'han mantingut a la plaça de davant de l'església conversant i recordant la figura de l'escriptor. Entre els assistents a la missa, també hi havia els excaps de Govern, Antoni Martí i Albert Pintat, o els presidents de diferents grups parlamentaris com el socialdemòcrata Pere López o Carles Naudí, de Ciutadans Compromesos. Autoritats institucionals també hi han participat, com l'ambaixador espanyol Àngel Ros, qui ha recordat la importància que va tenir Morell per unir culturalment Andorra i Catalunya. "Va ser una persona que va introduir una bona part de grans escriptors catalans a Andorra i va ajudar a difondre'ls".

La gran quantitat de gent assistent ha evidenciat l'enorme capacitat que va tenir Antoni Morell per aglutinar molts àmbits de la societat andorrana, i per aquest motiu tots els col·lectius eren presents per tal de retre-li un darrer homenatge.