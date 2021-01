Música, llaminadures i xocolata calenta per rebre els Reis a Encamp

Un nombrós grapat de persones s'han donat cita aquest dimarts a la plaça dels Arínsols d'Encamp per donar la benvinguda als Reis d'Orient. Seguint el ritme de les nadales interpretades pel quintet Agustin Burriel Swing, Melcior, Gaspar i Baltasar han sorprès a tots els infants de la vila apareixent des del balcó de casa comuna i han saludat a petits i grans des de les altures. La cònsol major encampadana, Laura Mas, ha reconegut que aquest any "ens hem hagut d'adaptar a les noves mesures" que provoca la crisi sanitària, però la corporació ha establert un circuit d'entrada i sortida a la plaça ben diferenciat per garantir el distanciament social.

651x366 La plaça dels Arínsols abans de l'arribada dels Reis d'Orient. / M. P. (ANA) La plaça dels Arínsols abans de l'arribada dels Reis d'Orient. / M. P. (ANA)

Tot just després de la salutació, les famílies s'han adreçat a dues carpes ubicades tot just al costat del comú, on els esperaven llaminadures i xocolata calenta desfeta per endur-se a casa. El fet que els infants no hagin pogut atansar-se a Ses Majestats ha provocat que no s'hagin pogut endur totes les cartes, però la corporació ha instal·lat una bústia per garantir que els Reis no es deixin cap regal per fer.

Malgrat que a la vila només s'ha celebrat una salutació, al Pas de la Casa sí que ha tingut lloc una cavalcada pels carrers principals, acompanyada de música nadalenca en tot moment. A la localitat fronterera amb França els Reis d'Orient han pogut repartir caramels entre els més petits, tot i que ha hagut de ser de manera individual.