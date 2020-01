Nou brot d'urticària a l'escola francesa d'Ordino amb una vintena d'infants afectats

Una vintena d'alumnes de l'escola francesa d'Ordino i dos adults han tornat a patir aquest divendres un lleu brot d'urticària mentre estaven al centre escolar. L'episodi, que semblava resolt després de les diferents tasques de neteja que es van dur a terme a l'escola entre aquest dimecres i dijous, ha tornat a aparèixer, tot i que de manera més lleu. La majoria dels afectats són infants que ja van patir aquesta primera urticària durant el primer brot i, per aquest motiu, efectius del SUM s'han desplaçat fins a l'escola per comprovar el seu estat. Cal destacar que cap d'ells ha hagut de ser traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Des del Govern s'ha informat que diferents tècnics del ministeri de Salut, així com la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, es troben a hores d'ara a l'escola per comprovar 'in situ' la situació dels nens. Així doncs, com a mesura preventiva, l'escola francesa tancarà les seves portes aquest divendres a les 16 hores i, per aquest motiu, ja s'ha començat a contactar amb els pares dels infants afectats perquè els vagin a recollir i continuar així amb les tasques de neteja. A més a més, l'executiu informa que també s'ha desplaçat els alumnes a aules annexes a les infectades.

A hores d'ara encara està per descobrir l'origen del brot, ja que les primeres analítiques fetes a l'hospital als primers infants afectats no van mostrar cap element que estigués fora del comú.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha posat en relleu que aquesta situació ha estat "un fet puntual", tot i que els efectius de l'àrea de l'Entorn i Seguretat Alimentària i també de l'àrea de Prevenció de la Salut han recomanat "confinar un espai més gran" i reforçar la ventilació. Així doncs, ha volgut adreçar un "missatge de tranquil·litat", ja que "cap d'aquests episodis representa un risc per a la salut dels nens". En aquesta àrea més àmplia de protecció s'estan duent a terme tasques de neteja "de forma molt intensa" i, alhora, "s'estan prenent mostres" per analitzar. Benazet ha afirmat, a més, que aquesta àrea confinada "no l'obrirem fins que no tinguem molta seguretat sobre les condicions ambientals". La zona, que està en contacte amb altres aules de l'escola andorrana, és possible que s'hagi d'ampliar encara més per evitar més contagis.

Benazet també ha declarat que s'han examinat a 28 infants i "només s'han observat lesions molt lleus a la pell", descartant així qualsevol altre símptoma com mals de cap o de panxa. Pel que fa als dos adults, també han patit "una simptomatologia mínima".

Per la seva banda, Vilarrubla ha dit que ara és qüestió de " seguir les consignes que se'ns han donat" i recuperar la normalitat de cara als pròxims dies, així com buscar les millors alternatives perquè "els alumnes d'aquestes aules puguin continuar l'activitat lectiva a partir del dilluns".