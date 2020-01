El comú assegura que els veïns del Pas coneixien l'enderroc de la caseta de turisme

Diversos veïns del Pas de la Casa han iniciat una campanya a ' change.org' on es demanen signatures per evitar l'enderroc de la caseta de turisme de la vila encampadana, ja que "és un dels pocs símbols històrics que tenim al poble". Davant d'aquesta acció, el comú d'Encamp ha emès aquest dilluns un comunicat on explica que l'edifici actual no és l'original, ja que a conseqüència del mal estat estructural que presentava l'any 2010, es van adjudicar uns treballs de rehabilitació per un cost de 93.000 euros. Així doncs, la corporació explica que arran del projecte de remodelació dels entorns de l'església i del carrer Sant Jordi del Pas, executats a principis del 2018, "es van mantenir dues reunions amb els veïns amb l'objectiu de presentar-los el projecte de remodelació, on ja es preveia l'enderroc de la caseta per afavorir la reordenació dels espais".

Tal com es detalla des del comú, en aquestes reunions es va explicar als veïns que estava prevista la construcció d'una nova caseta a la part alta del carrer Sant Jordi, amb la finalitat de crear un punt d'informació turístic en una de les entrades més importants de la vila. Aquesta caseta, de nova construcció, recuperarà, d'aquesta manera, els trets singulars de l'arquitectura i les particularitats de l'edifici original, així com la seva funcionalitat.

Tanmateix, en l'escrit també es posa en relleu que l'actual equip comunal va mantenir converses la setmana passada amb el representant de l'associació de veïns del Pas de la Casa, "informant-lo de tot l'exposat i emplaçant-lo a una reunió" prevista per aquest dimecres, 22 de gener.

L'antic edifici, a més, presentava problemes recurrents d'humitat, de condensació, de fred i de gel de l'aigua que no es van poder solucionar, malgrat diversos treballs de reparació, provocant el seu tancament.

Oposició del PS

D'altra banda, el conseller del PS+Independents d'Encamp, David Rios, s'ha posicionat en contra de l'enderrocament declarant que aquesta "és una figura simbòlica del Pas de la Casa, a més de ser un referent i representar un bé patrimonial". Així doncs, des del PS defensen la restauració de l'actual caseta o la construcció d'una nova a la mateixa ubicació. "Encara que sigui un projecte tancat i que ja estigui previst l'enderrocament, des del PS demanem a la majoria comunal que revisi aquest projecte, i donarem tot el suport i la nostra ajuda a la modificació del projecte actual", ha sentenciat Rios.