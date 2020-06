Pressupostos reduïts per unes festes majors sense actes multitudinaris

Tot i la incertesa de la situació actual generada per la Covid-19, els comuns estan preparant les seves respectives festes majors amb les recomanacions i mesures sanitàries que hi ha actualment i amb algunes reduccions del pressupost que hi havia inicialment. Tot i així, la canviant situació que s'està vivint provoca que tinguin preparats diversos escenaris possibles. Per una banda, el comú d'Andorra la Vella està treballant en una mena d' aplicació perquè la gent pugui reservar una entrada pel seu concert, tenint en compte que ara mateix hi ha un aforament limitat a 400 persones als actes en espais públics. Des del comú de la capital expliquen que la idea és que tothom pugui anar a un concert i fer la festa major el més popular possible.

Des del comú també asseguren que s'està treballant perquè es puguin fer la majoria d'activitats possibles, com també els concerts, els quals en principi se seguiran fent a la plaça Guillemó. Per altra banda, el concert gran per aquest any, que havia de ser amb el grup Estopa, ha estat cancel·lat i aquest fet fa que el cost d'enguany, segons declaren des de la corporació comunal, sigui menor al dels altres anys.

Una de les altres festes majors principals del país i que sempre acostuma a reunir grans quantitats de persones és la de Sant Julià de Lòria. En aquest sentit, la cònsol menor, Mireia Codina, ha assegurat que el pressupost per aquest any s'ha reduït a més de la meitat passant dels 180.000 euros que hi havia l'any passat a tan sols 75.000. Aquest fet es deu a què no hi haurà un gran concert amb grups estrangers com els altres anys. "Només estem treballant amb grups musicals del país perquè hi ha una oferta increïble i és un col·lectiu que ha quedat molt tocat per la circumstància que estem vivint i els volem ajudar".

Segons ha comentat Codina, la idea és que els concerts se segueixin fent a la plaça de la Germandat però també estan valorant l'opció de diversificar per diferents llocs els actes que es faran. Quant al control de l'aforament, ha comentat que encara no tenen decidit com ho faran, si amb un recinte tancat per tanques i anar comptant l' aforament o mitjançant un sistema de reserva d'entrada. A més, ha afegit que els concerts seran més aviat que els altres anys perquè preveuen que molta gent celebrarà la festa major amb sopars i festes a les cases. La resta d'activitats de la parròquia s'intentaran mantenir, ha comentat Codina, qui ha declarat que la festa major laurediana està plena d' actes populars durant tot el dia, que són la base de la festa. Tot i així, ha subratllat que molts d'aquests se solen celebrar a la plaça Major i segurament en canviaran la ubicació per poder mantenir les distàncies i respectar les mesures de seguretat.

D'altra banda, parròquies com Escaldes-Engordany, Ordino o Encamp encara estan treballant per acabar de definir com celebraran la seva festa, però asseguren que serà sempre respectant els protocols que hi ha marcats des del Govern. En aquest sentit, tot i no saber com serà la festa major d'Encamp, des del comú indiquen que serà similar a la que han organitzat al Pas de la Casa amb activitats al carrer, gairebé tot a l'aire lliure i sense cap acte a les nits.