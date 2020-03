Proposen celebrar Sant Jordi amb roses dibuixades als balcons

És un fet. Enguany el dia de Sant Jordi serà impossible de celebrar tal com l'hem entès sempre. L'aglomeració de gent als carrers, que es produeix cada 23 d'abril, podria provocar un rebrot de contagis de Covid-19, així que tant a Catalunya com a Andorra s'estan buscant alternatives per mantenir la celebració, però d'una altra manera.



A les xarxes socials corre la proposta de " dibuixar una rosa sobre qualsevol material, sigui paper, tela o fusta, sense importar si està ben feta o no", i penjar-la dels balcons, portes i finestres. El responsable de la iniciativa, que porta el pseudònim de "cavaller de la cuirassa rovellada de llautó", vol que tota la població demostri que "la diada és a dins del nostre cor" i que "l'ajornament és només circumstancial". Per últim, conclou el missatge assegurant que també "serà un homenatge a tots aquells que es deixen la pell, mai millor dit, per la nostra salut". Un virus no ens pot deixar sense la nostra rosa de Sant Jordi.