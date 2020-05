El Punt de Trobada aplica un ERTO a 170 treballadors

El Punt de Trobada ha presentat una suspensió temporal del contracte de treball a uns 170 dels 390 treballadors que integren la plantilla. Segons fonts consultades, la propietat del centre comercial ha decidit presentar aquesta mesura, que es deriva de la segona llei òmnibus, per una durada de dos mesos, demanant, d'aquesta manera, el "mínim temps possible" mentre l'activitat econòmica no es reprèn.

Així doncs, el fet que no arribin visitants està afectant molt l'activitat del centre comercial i per aquest motiu s'ha decidit aplicar aquesta mesura a la plantilla fins que " la situació es normalitzi", destaquen les mateixes fonts.

Des de la propietat s'ha decidit, també, que no hi hagi acomiadaments i, fins i tot, s'ha acordat que les persones que tenien un contracte de durada determinada se'ls renovarà la vinculació perquè no hagin de ser acomiadats un cop reprenguessin l'activitat després de la finalització del la suspensió del contracte laboral.