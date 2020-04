Salut confirma l'aplanament de la corba de contagis

L'evolució dels casos del coronavirus al país demostren un aplanament de la corba de contagis que confirma "la intuïció" que les autoritats sanitàries tenien la setmana passada. Malgrat això, també es continua fent una crida a la ciutadania a seguir les mesures d'aïllament social i també que en cas que se sospiti que s'està contagiat la persona es confini a casa i es posi en contacte amb el seu metge referent per evitar que el virus s'escampi, ja que "encara hi ha casos nous" que poden provocar altres contagis, tal com ha posat en relleu la cap de l'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, que ha detallat, també, que l'R0 (l'índex reproductiu bàsic de la malaltia) es troba per sota de l'1 i, per tant, confirma el descens en el número de contagis nous i que es permeti anar aplanant la corba.

Vidal ha detallat que en total al país ja es comptabilitzen 723 casos (ahir eren 717) dels quals hi ha actius 377 i 309 persones que ja s'han recuperat. Les defuncions es mantenen respecte de la xifra de fa 24 hores en 37. Els professionals de la salut malalts són 56 i dels cossos especials, nou. Pel que fa al Cedre, hi ha 35 persones positives, 15 de les quals de Salita, i vuit persones més es troben convalescents. A l'hospital ara com ara hi ha 33 persones, 15 de les quals a planta i 18 a la Unitat de Cures Intensives, dotze de les quals amb ventilació mecànica.

La cap de l'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut ha mostrat la gràfica dels casos actius, recuperats i defuncions actualitzada a 12 d'abril i es veu, tal com ha emfasitzat, aquesta tendència a l'aplanament de la corba, tal com ja s'assenyalava la setmana passada. I malgrat aquestes bones xifres ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans que han permès aquests bons resultats, i seguir les recomanacions abans esmentades. "La població ha estat molt responsable", ha dit Vidal, afegint que cal continuar amb aquesta actitud. En aquest sentit, ha remarcat que els bons resultats es recullen ara quan les primeres accions de confinament es van decretar el 13 de març.

Pel que fa a la gràfica de la incidència acumulada, és a dir, els casos partits per la població i multiplicats per 100.000 es veu un creixement però el que s'observa, segons Vidal, és que "la pendent ja no és tan forta". En aquest sentit, ha tornat a incidir en què Andorra, tot i ser un país, té un comportament com una ciutat ja que "tots ens movem pels mateixos espais". El fet que aquesta corba es vagi frenant és bo, ha dit, ja que garanteix que el sistema sanitari no es col·lapsi però ha advertit que encara hi ha pot "haver repunts". Pel que fa al repartiment dels casos per edats i sexe, es veu que hi ha un major impacte en els grups d'edat mitjana i que hi ha més casos entre les dones.

Pel que fa a l'arribada dels tests al país per fer el cribratge poblacional, el ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat que estan encara a la Xina i que no s'han enviat, per la qual cosa ha destacat que cal ser "prudents" sobre quan podran ser al país. Ara bé, ha afegit que l'"element més important" –la preparació del protocol per dur a terme aquestes proves– ja està gairebé enllestit i podrà ser presentat properament.

I quant al decret que ha estat publicat aquest dimecres al BOPA per regular l' ús de les dades de les persones sospitoses d'infecció per Covid-19, aquelles que ja han estat diagnosticades amb la malaltia i d'altres que estan aïllades a casa, tant Jover com Vidal ho han emmarcat en la "normalitat més absoluta" de l'obligació legal que estableix que tots els fitxers amb dades personals han de ser regulats per determinar l'ús que se'n pot fer.