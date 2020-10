El SARS-CoV-2 s’endú una altra vida, la 63a

El SARS-CoV-2 s’ha endut una altra vida del Principat, la número 63 des de l’inici de la pandèmia i la que fa nou des de l’inici d’aquesta segona onada. Es tracta d’una dona de 60 anys que estava ingressada a planta de l’hospital de Meritxell. Tot i que aquest dimarts es van donar tres altes de persones que han superat la malaltia, la pressió hospitalària continua moderadament elevada, amb 26 pacients: n’hi ha 17 a planta i nou a cures intensives, dels quals vuit necessiten de respiració mecànica.



Recordem que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar dilluns, durant la seva darrera compareixença, que el seu equip treballa, tal com demana l’OMS, en un document que analitzi si les defuncions registrades al Principat han estat causades directament pel virus, o si per contra els malalts que han mort, ho han fet per patologies que patien prèviament al contagi.